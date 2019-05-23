İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,0970 6,0980 6,1310 6,1320 Avro 6,8100 6,8110 6,8480 6,8490 Sterlin 7,6800 7,7190 7,7220 7,7610 İsviçre Frangı 6,0260 6,0570 6,0620 6,0920 ANKARA ABD Doları 6,0650 6,1250 6,1000 6,1600 Avro 6,7600 6,8300 6,7900 6,8600 Sterlin 7,6190 7,7790 7,6510 7,8170
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,0970 6,0980 6,1310 6,1320...
23 Mayıs 2019 Perşembe 17:12