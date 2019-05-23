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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,0970 6,0980 6,1310 6,1320...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,0970 6,0980 6,1310 6,1320 Avro 6,8100 6,8110 6,8480 6,8490 Sterlin 7,6800 7,7190 7,7220 7,7610 İsviçre Frangı 6,0260 6,0570 6,0620 6,0920 ANKARA ABD Doları 6,0650 6,1250 6,1000 6,1600 Avro 6,7600 6,8300 6,7900 6,8600 Sterlin 7,6190 7,7790 7,6510 7,8170


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