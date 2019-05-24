İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,1030 6,1040 Avro 6,8370 6,8380 Sterlin 7,7200 7,7580 ANKARA ABD Doları 6,0700 6,1300 Avro 6,7900 6,8600 Sterlin 7,6380 7,8040
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,1030 6,1040 Avro 6,8370 6,8380 Sterlin 7,7200 7,7580 ANKARA ABD Doları 6,0700 6,1300 Avro...
24 Mayıs 2019 Cuma 09:32