İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,07806,0790Avro6,79806,7990Sterlin7,67607,7150 ANKARA ABD Doları6,04506,1050Avro6,75506,8250Sterlin7,61707,7600
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,07806,0790Avro6,79806,7990Sterlin7,67607,7150 ANKARA ABD Doları6,04506,1050Avro6,75506,8250Sterlin7,61707,7600
24 Mayıs 2019 Cuma 12:00