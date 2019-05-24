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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,07806,0790Avro6,79806,7990Sterlin7,67607,7150 ANKARA ABD Doları6,04506,1050Avro6,75506,8250Sterlin7,61707,7600

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,07806,0790Avro6,79806,7990Sterlin7,67607,7150 ANKARA ABD Doları6,04506,1050Avro6,75506,8250Sterlin7,61707,7600
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