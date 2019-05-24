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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle : PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,1310 6,1320 6,0740 6,0750 Avro...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle :

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,1310 6,1320 6,0740 6,0750 Avro 6,8480 6,8490 6,7990 6,8000 Sterlin 7,7220 7,7610 7,6630 7,7010 İsviçre Frangı 6,0620 6,0920 6,0340 6,0650 ANKARA ABD Doları 6,1000 6,1600 6,0350 6,0950 Avro 6,7900 6,8600 6,7450 6,8150 Sterlin 7,6510 7,8170 7,6200 7,7630
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