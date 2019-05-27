İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,0740 6,0750 Avro 6,8110 6,8120 Sterlin 7,7200 7,7580 ANKARA ABD Doları 6,0350 6,0950 Avro 6,7600 6,8300 Sterlin 7,6470 7,8020
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,0740 6,0750 Avro 6,8110 6,8120 Sterlin 7,7200 7,7580 ANKARA ABD Doları 6,0350 6,0950 Avro...
27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:32