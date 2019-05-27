İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,05606,0570Avro6,78206,7830Sterlin7,66607,7050 ANKARA ABD Doları6,01506,0750Avro6,73006,8000Sterlin7,60607,7660
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,05606,0570Avro6,78206,7830Sterlin7,66607,7050 ANKARA ABD Doları6,01506,0750Avro6,73006,8000Sterlin7,60607,7660
27 Mayıs 2019 Pazartesi 11:59