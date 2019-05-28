İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,05006,0510Avro6,77706,7780Sterlin7,63807,6760 ANKARA ABD Doları6,03006,0900Avro6,73506,8050Sterlin7,59307,7470
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,05006,0510Avro6,77706,7780Sterlin7,63807,6760 ANKARA ABD Doları6,03006,0900Avro6,73506,8050Sterlin7,59307,7470
28 Mayıs 2019 Salı 12:02