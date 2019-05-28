İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,0560 6,0570 6,0130 6,0140 Avro 6,7820 6,7830 6,7330 6,7340 Sterlin 7,6470 7,6850 7,6050 7,6430 İsviçre Frangı 6,0050 6,0350 5,9610 5,9910 ANKARA ABD Doları 6,0250 6,0850 5,9900 6,0500 Avro 6,7350 6,8050 6,6950 6,7650 Sterlin 7,6060 7,7660 7,5220 7,6690
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,0560 6,0570 6,0130 6,0140 Avro...
28 Mayıs 2019 Salı 17:11