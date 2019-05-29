İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,02406,0250Avro6,72406,7250Sterlin7,59307,6310 ANKARA ABD Doları6,00006,0600Avro6,69006,7600Sterlin7,53707,6790
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,02406,0250Avro6,72406,7250Sterlin7,59307,6310 ANKARA ABD Doları6,00006,0600Avro6,69006,7600Sterlin7,53707,6790
29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:02