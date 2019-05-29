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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,0130 6,0140 6,0430 6,0440 Avro...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,0130 6,0140 6,0430 6,0440 Avro 6,7330 6,7340 6,7350 6,7360 Sterlin 7,6050 7,6430 7,6180 7,6560 İsviçre Frangı 5,9610 5,9910 5,9760 6,0060 ANKARA ABD Doları 5,9900 6,0500 6,0100 6,0700 Avro 6,6950 6,7650 6,6900 6,7600 Sterlin 7,5220 7,6690 7,5370 7,6850
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