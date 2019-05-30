İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,0000 6,0010 Avro 6,6920 6,6930 Sterlin 7,5580 7,5960 ANKARA ABD Doları 5,9850 6,0450 Avro 6,6600 6,7300 Sterlin 7,5170 7,6640
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,0000 6,0010 Avro 6,6920 6,6930 Sterlin 7,5580 7,5960 ANKARA ABD Doları 5,9850 6,0450 Avro...
30 Mayıs 2019 Perşembe 09:38