İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,95805,9590Avro6,64506,6460Sterlin7,50207,5400 ANKARA ABD Doları5,93505,9950Avro6,60006,6700Sterlin7,46107,6310
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,95805,9590Avro6,64506,6460Sterlin7,50207,5400 ANKARA ABD Doları5,93505,9950Avro6,60006,6700Sterlin7,46107,6310
30 Mayıs 2019 Perşembe 12:02