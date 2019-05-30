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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,0430 6,0440 5,9160 5,9170...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,0430 6,0440 5,9160 5,9170 Avro 6,7350 6,7360 6,5910 6,5920 Sterlin 7,6180 7,6560 7,4330 7,4710 İsviçre Frangı 5,9760 6,0060 5,8420 5,8720 ANKARA ABD Doları 6,0100 6,0700 5,8950 5,9650 Avro 6,6900 6,7600 6,5500 6,6300 Sterlin 7,5370 7,6850 7,3350 7,4920


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