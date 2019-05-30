İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,0430 6,0440 5,9160 5,9170 Avro 6,7350 6,7360 6,5910 6,5920 Sterlin 7,6180 7,6560 7,4330 7,4710 İsviçre Frangı 5,9760 6,0060 5,8420 5,8720 ANKARA ABD Doları 6,0100 6,0700 5,8950 5,9650 Avro 6,6900 6,7600 6,5500 6,6300 Sterlin 7,5370 7,6850 7,3350 7,4920
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,0430 6,0440 5,9160 5,9170...
30 Mayıs 2019 Perşembe 17:01