İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,88905,8900Avro6,58106,5820Sterlin7,39307,4310 ANKARA ABD Doları5,85505,9150Avro6,52006,5900Sterlin7,33907,4960
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,88905,8900Avro6,58106,5820Sterlin7,39307,4310 ANKARA ABD Doları5,85505,9150Avro6,52006,5900Sterlin7,33907,4960
31 Mayıs 2019 Cuma 12:01