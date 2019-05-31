İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,9160 5,9170 5,8390 5,8400 Avro 6,5910 6,5920 6,5320 6,5330 Sterlin 7,4330 7,4710 7,3410 7,3780 İsviçre Frangı 5,8420 5,8720 5,8010 5,8300 ANKARA ABD Doları 5,8950 5,9650 5,8300 5,8900 Avro 6,5500 6,6300 6,5000 6,5700 Sterlin 7,3350 7,4920 7,2630 7,4300
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,9160 5,9170 5,8390 5,8400 Avro...
31 Mayıs 2019 Cuma 17:06