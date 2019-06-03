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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,85205,8530Avro6,53806,5390Sterlin7,37707,4120ANKARA ABD Doları5,83005,8900Avro6,51006,5800Sterlin7,31507,4720

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,85205,8530Avro6,53806,5390Sterlin7,37707,4120ANKARA ABD Doları5,83005,8900Avro6,51006,5800Sterlin7,31507,4720


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