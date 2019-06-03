İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,85205,8530Avro6,53806,5390Sterlin7,37707,4120ANKARA ABD Doları5,83005,8900Avro6,51006,5800Sterlin7,31507,4720
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,85205,8530Avro6,53806,5390Sterlin7,37707,4120ANKARA ABD Doları5,83005,8900Avro6,51006,5800Sterlin7,31507,4720
03 Haziran 2019 Pazartesi 09:33