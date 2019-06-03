İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,87105,8720Avro6,56506,5660Sterlin7,41507,4520 ANKARA ABD Doları5,85505,9250Avro6,53506,6150Sterlin7,35507,5110
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,87105,8720Avro6,56506,5660Sterlin7,41507,4520 ANKARA ABD Doları5,85505,9250Avro6,53506,6150Sterlin7,35507,5110
03 Haziran 2019 Pazartesi 12:05