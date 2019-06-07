İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,84505,8460Avro6,59006,5910Sterlin7,40807,4440ANKARA ABD Doları5,825058850Avro6,55006,6200Sterlin7,33707,4930
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,84505,8460Avro6,59006,5910Sterlin7,40807,4440ANKARA ABD Doları5,825058850Avro6,55006,6200Sterlin7,33707,4930
07 Haziran 2019 Cuma 09:34