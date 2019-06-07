Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi dünya Trabzon Bursa ersin manaz
Turizme bayram dopingi
Turizme bayram dopingi
O ihracat mayısta çakıldı
O ihracat mayısta çakıldı
Tükettiği enerjiyi üretiyor
Tükettiği enerjiyi üretiyor
Mayıs ayının zam şampiyonu yer fıstığı
Mayıs'ın zam şampiyonu!
Yeni trend “diyet baklava“
Yeni trend “diyet baklava“

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,84505,8460Avro6,59006,5910Sterlin7,40807,4440ANKARA ABD Doları5,825058850Avro6,55006,6200Sterlin7,33707,4930

Döviz kurları
banner17

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,84505,8460Avro6,59006,5910Sterlin7,40807,4440ANKARA ABD Doları5,825058850Avro6,55006,6200Sterlin7,33707,4930


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DövizPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5