İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,85505,8560Avro6,60006,6010Sterlin7,42907,4670 ANKARA ABD Doları5,83505,8950Avro6,56506,6350Sterlin7,34607,5140
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,85505,8560Avro6,60006,6010Sterlin7,42907,4670 ANKARA ABD Doları5,83505,8950Avro6,56506,6350Sterlin7,34607,5140
07 Haziran 2019 Cuma 12:02