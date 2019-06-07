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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ CUMA Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,8710 5,8720 5,79905,8000Avro 6,5800...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ CUMA Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,8710 5,8720 5,79905,8000Avro 6,5800 6,5810 6,56806,5690Sterlin 7,3990 7,4360 7,37307,4100İsviçre Frangı 5,8690 5,8990 5,85105,8810ANKARA ABD Doları 5,8600 5,93005,79005,8600Avro 6,54506,62506,54506,6250Sterlin 7,35107,50707,32307,4850


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