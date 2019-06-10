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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,83905,8400Avro6,60706,6080Sterlin7,40007,4400ANKARA ABD Doları5,81505,8750Avro6,57006,6400Sterlin7,35707,5020

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,83905,8400Avro6,60706,6080Sterlin7,40007,4400ANKARA ABD Doları5,81505,8750Avro6,57006,6400Sterlin7,35707,5020

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