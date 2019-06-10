İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,83905,8400Avro6,60706,6080Sterlin7,40007,4400ANKARA ABD Doları5,81505,8750Avro6,57006,6400Sterlin7,35707,5020
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,83905,8400Avro6,60706,6080Sterlin7,40007,4400ANKARA ABD Doları5,81505,8750Avro6,57006,6400Sterlin7,35707,5020
10 Haziran 2019 Pazartesi 09:32