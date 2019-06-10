İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,82005,8210Avro6,57806,5790Sterlin7,38107,4170 ANKARA ABD Doları5,80005,8600Avro6,54506,6150Sterlin7,31107,4560
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,82005,8210Avro6,57806,5790Sterlin7,38107,4170 ANKARA ABD Doları5,80005,8600Avro6,54506,6150Sterlin7,31107,4560
10 Haziran 2019 Pazartesi 12:01