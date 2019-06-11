İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,78805,7890Avro6,53406,5350Sterlin7,30407,3410ANKARA ABD Doları5,76005,8200Avro6,51006,5800Sterlin7,25707,4000
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,78805,7890Avro6,53406,5350Sterlin7,30407,3410ANKARA ABD Doları5,76005,8200Avro6,51006,5800Sterlin7,25707,4000
11 Haziran 2019 Salı 09:33