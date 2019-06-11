İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,78905,7900Avro6,55406,5550Sterlin7,34307,3800 ANKARA ABD Doları5,77505,8350Avro6,51506,5850Sterlin7,27007,4260
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,78905,7900Avro6,55406,5550Sterlin7,34307,3800 ANKARA ABD Doları5,77505,8350Avro6,51506,5850Sterlin7,27007,4260
11 Haziran 2019 Salı 12:00