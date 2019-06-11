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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,7800 5,7810 5,8290 5,8300 Avro...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,7800 5,7810 5,8290 5,8300 Avro 6,5340 6,5350 6,5990 6,6000 Sterlin 7,3270 7,3640 7,3980 7,4350 İsviçre Frangı 5,8340 5,8640 5,8570 5,8860 ANKARA ABD Doları 5,7700 5,8300 5,8050 5,8650 Avro 6,5100 6,5800 6,5550 6,6250 Sterlin 7,2680 7,4170 7,3170 7,4780
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