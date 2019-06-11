İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,7800 5,7810 5,8290 5,8300 Avro 6,5340 6,5350 6,5990 6,6000 Sterlin 7,3270 7,3640 7,3980 7,4350 İsviçre Frangı 5,8340 5,8640 5,8570 5,8860 ANKARA ABD Doları 5,7700 5,8300 5,8050 5,8650 Avro 6,5100 6,5800 6,5550 6,6250 Sterlin 7,2680 7,4170 7,3170 7,4780
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,7800 5,7810 5,8290 5,8300 Avro...
11 Haziran 2019 Salı 17:03