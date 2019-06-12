İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,81905,8200Avro6,60006,6010Sterlin7,38907,4260ANKARA ABD Doları5,80005,8600Avro6,56506,6350Sterlin7,29807,4590
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,81905,8200Avro6,60006,6010Sterlin7,38907,4260ANKARA ABD Doları5,80005,8600Avro6,56506,6350Sterlin7,29807,4590
12 Haziran 2019 Çarşamba 09:33