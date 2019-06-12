İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,82205,8230Avro6,59006,5910Sterlin7,40007,4380 ANKARA ABD Doları5,79505,8550Avro6,56006,6300Sterlin7,32207,4890
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,82205,8230Avro6,59006,5910Sterlin7,40007,4380 ANKARA ABD Doları5,79505,8550Avro6,56006,6300Sterlin7,32207,4890
12 Haziran 2019 Çarşamba 12:09