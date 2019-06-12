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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış AlışSatış ABD Doları 5,82905,8300 5,7880 5,7890Avro 6,59906,6000...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış AlışSatış ABD Doları 5,82905,8300 5,7880 5,7890Avro 6,59906,6000 6,5530 6,5540Sterlin 7,39807,4350 7,3650 7,4020İsviçre Frangı 5,85705,8860 5,8140 5,8430ANKARA ABD Doları 5,80505,8650 5,77005,8300 Avro 6,55506,6250 6,52006,5900 Sterlin 7,31707,4780 7,2960 7,4470
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