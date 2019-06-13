İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,8320 5,8330 Avro 6,6030 6,6040 Sterlin 7,3820 7,4200 ANKARA ABD Doları 5,7900 5,8500 Avro 6,5350 6,6050 Sterlin 7,3100 7,4650
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,8320 5,8330 Avro 6,6030 6,6040 Sterlin 7,3820 7,4200 ANKARA ABD Doları 5,7900 5,8500 Avro...
13 Haziran 2019 Perşembe 09:32