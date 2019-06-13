İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,82105,8220Avro6,58506,5860Sterlin7,35507,3920 ANKARA ABD Doları5,79005,8500Avro6,53506,6050Sterlin7,29307,4440
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,82105,8220Avro6,58506,5860Sterlin7,35507,3920 ANKARA ABD Doları5,79005,8500Avro6,53506,6050Sterlin7,29307,4440
13 Haziran 2019 Perşembe 12:05