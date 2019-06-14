İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,90505,9060Avro6,66406,6650Sterlin7,42907,4660 ANKARA ABD Doları5,86005,9200Avro6,60506,6750Sterlin7,36907,5250
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,90505,9060Avro6,66406,6650Sterlin7,42907,4660 ANKARA ABD Doları5,86005,9200Avro6,60506,6750Sterlin7,36907,5250
14 Haziran 2019 Cuma 12:03