İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,91405,9150Avro6,63406,6350Sterlin7,42307,4600ANKARA ABD Doları5,86005,9300Avro6,57006,6500Sterlin7,34007,4970
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,91405,9150Avro6,63406,6350Sterlin7,42307,4600ANKARA ABD Doları5,86005,9300Avro6,57006,6500Sterlin7,34007,4970
17 Haziran 2019 Pazartesi 09:34