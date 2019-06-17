İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,89305,8940Avro6,60906,6100Sterlin7,41007,4160 ANKARA ABD Doları5,84505,9050Avro6,55006,6200Sterlin7,29407,4440
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,89305,8940Avro6,60906,6100Sterlin7,41007,4160 ANKARA ABD Doları5,84505,9050Avro6,55006,6200Sterlin7,29407,4440
17 Haziran 2019 Pazartesi 12:07