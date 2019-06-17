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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,8760 5,8770 5,8650 5,8660...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,8760 5,8770 5,8650 5,8660 Avro 6,6180 6,6190 6,5960 6,5970 Sterlin 7,3800 7,4170 7,3610 7,3980 İsviçre Frangı 5,8670 5,8970 5,8590 5,8890 ANKARA ABD Doları 5,8500 5,9100 5,8350 5,8950 Avro 6,5700 6,6400 6,5450 6,6150 Sterlin 7,3400 7,4850 7,2940 7,4440
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