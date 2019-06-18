İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,87205,8730Avro6,60006,6010Sterlin7,34007,3770ANKARA ABD Doları5,84005,9000Avro6,55506,6250Sterlin7,26807,4180
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,87205,8730Avro6,60006,6010Sterlin7,34007,3770ANKARA ABD Doları5,84005,9000Avro6,55506,6250Sterlin7,26807,4180
18 Haziran 2019 Salı 09:36