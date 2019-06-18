İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,83005,8310Avro6,52506,5260Sterlin7,28907,3250 ANKARA ABD Doları5,81005,8700Avro6,49506,5650Sterlin7,20307,3690
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,83005,8310Avro6,52506,5260Sterlin7,28907,3250 ANKARA ABD Doları5,81005,8700Avro6,49506,5650Sterlin7,20307,3690
18 Haziran 2019 Salı 12:02