İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PAZARTESİ SALI Alış Satış AlışSatış ABD Doları 5,86505,8660 5,8370 5,8380Avro 6,59606,5970 6,5360 6,5370Sterlin 7,36107,3980 7,2920 7,3280İsviçre Frangı 5,85905,8890 5,8200 5,8490ANKARA ABD Doları 5,83505,8950 5,8150 5,8750Avro 6,54506,6150 6,4950 6,5650Sterlin 7,29407,4440 7,2330 7,3820
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış AlışSatış ABD Doları 5,86505,8660 5,8370 5,8380Avro...
18 Haziran 2019 Salı 17:18