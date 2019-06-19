İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,87205,8730Avro6,57106,5800Sterlin7,35807,3960ANKARA ABD Doları5,83505,8950Avro6,52506,5950Sterlin7,27807,4340
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,87205,8730Avro6,57106,5800Sterlin7,35807,3960ANKARA ABD Doları5,83505,8950Avro6,52506,5950Sterlin7,27807,4340
19 Haziran 2019 Çarşamba 09:33