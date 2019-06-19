İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,87005,8710Avro6,57806,5790Sterlin7,34907,3860 ANKARA ABD Doları5,83005,8950Avro6,52006,5900Sterlin7,28107,4370
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,87005,8710Avro6,57806,5790Sterlin7,34907,3860 ANKARA ABD Doları5,83005,8950Avro6,52006,5900Sterlin7,28107,4370
19 Haziran 2019 Çarşamba 12:04