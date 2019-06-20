İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,77405,7750Avro6,52506,5260Sterlin7,31807,3540ANKARA ABD Doları5,76005,8200Avro6,48506,5550Sterlin7,24707,4030
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,77405,7750Avro6,52506,5260Sterlin7,31807,3540ANKARA ABD Doları5,76005,8200Avro6,48506,5550Sterlin7,24707,4030
20 Haziran 2019 Perşembe 09:33