İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,73405,7350Avro6,48306,4820Sterlin7,27907,3150 ANKARA ABD Doları5,72005,7800Avro6,43006,5100Sterlin7,21507,3650
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,73405,7350Avro6,48306,4820Sterlin7,27907,3150 ANKARA ABD Doları5,72005,7800Avro6,43006,5100Sterlin7,21507,3650
20 Haziran 2019 Perşembe 12:06