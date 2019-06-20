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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,8330 5,8340 5,7460 5,7470...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,8330 5,8340 5,7460 5,7470 Avro 6,5440 6,5450 6,5040 6,5050 Sterlin 7,3470 7,3840 7,2800 7,3170 İsviçre Frangı 5,8400 5,8690 5,8340 5,8630 ANKARA ABD Doları 5,8200 5,8800 5,7300 5,7900 Avro 6,5050 6,5750 6,4550 6,5350 Sterlin 7,2710 7,4150 7,2210 7,3930
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