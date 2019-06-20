İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,8330 5,8340 5,7460 5,7470 Avro 6,5440 6,5450 6,5040 6,5050 Sterlin 7,3470 7,3840 7,2800 7,3170 İsviçre Frangı 5,8400 5,8690 5,8340 5,8630 ANKARA ABD Doları 5,8200 5,8800 5,7300 5,7900 Avro 6,5050 6,5750 6,4550 6,5350 Sterlin 7,2710 7,4150 7,2210 7,3930
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,8330 5,8340 5,7460 5,7470...
20 Haziran 2019 Perşembe 17:13