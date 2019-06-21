İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,78505,7860Avro6,53406,5350Sterlin7,32007,3570ANKARA ABD Doları5,75005,8100Avro6,47506,5550Sterlin7,23007,3860
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,78505,7860Avro6,53406,5350Sterlin7,32007,3570ANKARA ABD Doları5,75005,8100Avro6,47506,5550Sterlin7,23007,3860
21 Haziran 2019 Cuma 09:33