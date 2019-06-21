İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,7460 5,7470 5,8130 5,8140 Avro 6,5040 6,5050 6,5870 6,5880 Sterlin 7,2800 7,3170 7,3360 7,3730 İsviçre Frangı 5,8340 5,8630 5,8960 5,9260 ANKARA ABD Doları 5,7300 5,7900 5,7850 5,8450 Avro 6,4550 6,5350 6,5400 6,6100 Sterlin 7,2210 7,3930 7,2660 7,4210
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,7460 5,7470 5,8130 5,8140 Avro...
21 Haziran 2019 Cuma 17:08