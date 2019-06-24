İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,72405,7250Avro6,52206,5230Sterlin7,28707,3240ANKARA ABD Doları5,71505,7850Avro6,49006,5700Sterlin7,22407,3910
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,72405,7250Avro6,52206,5230Sterlin7,28707,3240ANKARA ABD Doları5,71505,7850Avro6,49006,5700Sterlin7,22407,3910
24 Haziran 2019 Pazartesi 09:33