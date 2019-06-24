İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,74305,7440Avro6,54306,5440Sterlin7,28707,3240 ANKARA ABD Doları5,71005,7700Avro6,49006,5600Sterlin7,20707,3710
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,74305,7440Avro6,54306,5440Sterlin7,28707,3240 ANKARA ABD Doları5,71005,7700Avro6,49006,5600Sterlin7,20707,3710
24 Haziran 2019 Pazartesi 12:01