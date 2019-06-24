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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,74305,7440Avro6,54306,5440Sterlin7,28707,3240 ANKARA ABD Doları5,71005,7700Avro6,49006,5600Sterlin7,20707,3710

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,74305,7440Avro6,54306,5440Sterlin7,28707,3240 ANKARA ABD Doları5,71005,7700Avro6,49006,5600Sterlin7,20707,3710
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