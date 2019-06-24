İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,8130 5,8140 5,8120 5,8130 Avro 6,5870 6,5880 6,6220 6,6230 Sterlin 7,3360 7,3730 7,3440 7,3810 İsviçre Frangı 5,8960 5,9260 5,9240 5,9530 ANKARA ABD Doları 5,7850 5,8450 5,7850 5,8550 Avro 6,5400 6,6100 6,5750 6,6550 Sterlin 7,2660 7,4210 7,2890 7,4670
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,8130 5,8140 5,8120 5,8130 Avro...
24 Haziran 2019 Pazartesi 17:04