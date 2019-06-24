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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,8130 5,8140 5,8120 5,8130 Avro...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,8130 5,8140 5,8120 5,8130 Avro 6,5870 6,5880 6,6220 6,6230 Sterlin 7,3360 7,3730 7,3440 7,3810 İsviçre Frangı 5,8960 5,9260 5,9240 5,9530 ANKARA ABD Doları 5,7850 5,8450 5,7850 5,8550 Avro 6,5400 6,6100 6,5750 6,6550 Sterlin 7,2660 7,4210 7,2890 7,4670
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