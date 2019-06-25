İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,81805,8190Avro6,63806,6390Sterlin7,40307,4400ANKARA ABD Doları5,76505,8350Avro6,56006,6400Sterlin7,29207,4690
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,81805,8190Avro6,63806,6390Sterlin7,40307,4400ANKARA ABD Doları5,76505,8350Avro6,56006,6400Sterlin7,29207,4690
25 Haziran 2019 Salı 09:34