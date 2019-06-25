İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,81005,8110Avro6,62006,6210Sterlin7,39607,4330 ANKARA ABD Doları5,77005,8400Avro6,55506,6350Sterlin7,30507,4720
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,81005,8110Avro6,62006,6210Sterlin7,39607,4330 ANKARA ABD Doları5,77005,8400Avro6,55506,6350Sterlin7,30507,4720
25 Haziran 2019 Salı 12:03