Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Trabzon seminer dünya
“Motorcu Dostu Trafik“ projesi İzmir'de devam ediyor
“Motorcu Dostu Trafik“
“Çin'de her yerde Türk mermeri kullanıyoruz“
"Mermerin başkentiyiz"
Aksa Jeneratörden Mozambik'e yardım eli
Mozambik'e yardım eli
Kafkas ırkı arılar tanıtıldı
Kafkas ırkı arılar tanıtıldı
Hoş geldin kayısı!
Hoş geldin kayısı!

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,81005,8110Avro6,62006,6210Sterlin7,39607,4330 ANKARA ABD Doları5,77005,8400Avro6,55506,6350Sterlin7,30507,4720

Döviz kurları
banner17

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,81005,8110Avro6,62006,6210Sterlin7,39607,4330 ANKARA ABD Doları5,77005,8400Avro6,55506,6350Sterlin7,30507,4720
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Döviz Kurları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5