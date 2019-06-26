İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,79505,7960Avro6,58706,5880Sterlin7,32607,3620ANKARA ABD Doları5,74505,8150Avro6,52006,6000Sterlin7,22207,3940
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,79505,7960Avro6,58706,5880Sterlin7,32607,3620ANKARA ABD Doları5,74505,8150Avro6,52006,6000Sterlin7,22207,3940
26 Haziran 2019 Çarşamba 09:36